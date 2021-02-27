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Лаборатория

В Молдове за сутки подтвердилось более 1,5 тысячи случаев COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (230)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210227/33801667/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-za-sutki-v-moldove.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 184 тысячи.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1518 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в субботу.

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Выявлено 7 эпизодов "импорта" инфекции – три из Румынии, два из Украины, по одному из Великобритании и Германии. 

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 184 856.

За минувшие 24 часа проведено 4838 тестов, при этом повторно – 305.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 69 медработников: 25 врачей, 34 медсестер и 10 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 317 пациентов (в том числе 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

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По данным Минздрава, за сутки выздоровел 601 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 165 489.

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За 24 часа зафиксировано еще 25 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3924.

Среди скончавшихся – 67-летний доктор хабилитат медицины, врач-гинеколог, работавший в Центре матери и ребенка Анатолий Сербенко.

За все время пандемии в Молдове погибли 89 медработников. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (230)

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