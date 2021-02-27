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Михай Стратулат

Педиатр Михай Стратулат раскритиковал решение властей о закрытии школ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (231)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210227/33802024/pediatr-mikhay-stratulat-raskritikoval-reshenie-vlastey-zakryt-shkoly.html

Медик не согласен с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья о переходе на онлайн-обучение в первой половине марта. Врач утверждает, что следует учитывать мнение родителей.

КИШИНЕВ 27 фев - Sputnik. Известный В Молдове педиатр Михай Стратулат написал на своей странице в Facebook сообщение, в котором выразил возмущение решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. В частности, он недоволен решением закрыть школы и перейти на дистанционное обучение.

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Педиатр утверждает, что органы здравоохранения должны не только вводить ограничения, но и предлагать родителям помощь в вопросе – с кем оставить детей.

"Есть десятки исследований, которые показывают, что дети переносят COVID-19 в легкой форме. Скорость передачи между детьми очень низкая. Какая польза от того, что дети остаются дома, а родители идут на работу и приносят вирус? Я не увидел ничего конкретного в управлении этой пандемией, только копипаст запретов, взятых у других стран, без принятия мер по поддержке населения, малого и среднего бизнеса", - говорится сообщении врача.

Медик считает эту меру неправильной и утверждает, что мнение родителей также необходимо учитывать перед принятием подобных решений.

В пятницу Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья вновь утвердила введение ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. 

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© Photo : Miroslav Rotari
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Среди них – переход школьников и студентов на дистанционное образование сроком на две недели, а также обязательство при въезде в страну предоставлять отрицательный тест на COVID-19, сделанный не раннее чем за 72 часа до прибытия.

При этом с 1 по 15 марта на всей территории страны устанавливается особый режим деятельности – работодатели как в государственном, так и в частном секторе должны будут организовать работу сотрудников таким образом, чтобы они не подвергались риску заражения COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (231)

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