Пандемия в действии: насколько в Молдове вырос уровень безработицы

В Молдове продолжительное время сохраняется высокий уровень безработицы. Но из-за пандемии положение дел усугубилось еще сильнее.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. На вопросы о том, сколько безработных в Молдове и как пандемия COVID-19 повлияла на их количество в нашей стране, в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответила руководитель службы мониторинга Национального агентства занятости Марчела Ганя.

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В 2020 году ежемесячно среднее количество людей, зарегистрированных в качестве безработных в Национальном агентстве занятости, колебалось в пределах 3-4 тысяч. Исключение составил лишь апрель, когда было зарегистрировано около 9 тысяч заявок от нетрудоустроенных граждан.

"Из-за пандемии у нас теперь больше безработных. В апреле-мае 2020 года был больший поток людей, обратившихся в территориальные агентства по трудоустройству. Постепенно, с июня, число начало снижаться", - заявила Ганя.

По ее словам, уменьшение количества обращений безработных в агентство означает, что люди нашли работу либо уехали за границу.

По данным Гани, в январе 2021 года было зарегистрировано около 3500 новых безработных.

Всего в настоящее время в Молдове официально зарегистрировано 26 тысяч нетрудоустроенных лиц, из них 49% – женщины.

По сравнению с прошлым годом количество безработных увеличилось на 30%.

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