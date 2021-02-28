Чебан объяснил, почему транспорт в Кишиневе продолжит ходить в выходные

Примар Кишинева считает, что ограничение работы транспорта – не лучший метод борьбы с пандемией. По его мнению, наоборот, нужно увеличивать количество транспортных единиц, чтобы уменьшить скопление людей на остановках.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Когда сокращается количество транспортных единиц или ограничивается движение, это приводит к скоплению людей на остановках и в транспорте. Такое заявление сделал кишиневский градоначальник Ион Чебан, комментируя решение территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева разрешить движение общественного транспорта в выходные по специальному графику.

"Транспорт в Кишиневе и далее будет использоваться по максимуму, в эти выходные он будет работать, и скорее всего, в следующие выходные транспорт также будет курсировать. В течение этой недели все единицы транспорта будут выведены на линии", - добавил Чебан.

По его словам, в администрации Кишинева пока не могут справиться со скоплением людей в транспорте и на остановках, однако единственным решением остается обеспечение Кишинева общественным транспортом. На следующей неделе власти планируют запустить в столице еще 20 троллейбусов.

Также Чебан напомнил о тендере на закупку 100 автобусов для города.

"Если бы муниципальные советники меня послушали и меньше занимались политикой, то уже в июле автобусы были бы в столице. Мы попросили парламент интерпретировать эту ситуацию, так как это касается безопасности людей. Нам нужно обеспечивать больницы. У врачей силы на исходе", - уточнил примар.

Чебан подчеркнул, что учебные заведения, кроме детских садов, по решению комиссии, будут закрыты.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила особый режим работы на республиканском уровне. Среди новых мер запрет на проведение концертов и других представлений с участием зрителей, переход школьников и студентов на онлайн-обучение, по возможности дистанционная работа сотрудников государственного и частного сектора, а также обязательное предъявление отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну.

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