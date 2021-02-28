Психолог рассказала о последствиях насилия над детьми

Как опыт жестокого обращения с детьми влияет затем на их психику? Какие последствия возможны, если ребенок не получит помощи специалиста? Психолог ответила на эти вопросы.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Родители допускают ошибку, когда знают, что их дети подвергались насилию, словесным угрозам или оскорблениям, особенно в онлайн-среде, но не предпринимают никаких мер, чтобы им помочь. Такое заявление сделала психолог Наталья Тома в эфире радиостудии Sputnik. Молдова.

"Родители обычно чувствуют себя виноватыми в том, что их дети не смогли избежать таких ситуаций, и пытаются взять все под свой контроль. Но некоторые из них не предпринимают никаких действий и даже не говорят своим детям, что они тоже переживают", - отметила Тома.

Психолог утверждает, что подобный опыт влияет на каждого ребенка по-разному. Кто-то в итоге может стать более застенчивым, появляется страх общения, затем возникают трудности с установлением контактов с новыми людьми.

Как считает Тома, ключевую роль в такой ситуации могут сыграть мама и папа, если найдут правильный подход к своему чаду и окажут ему необходимую поддержку.

"Если родители знают, что их ребенок подвергся насилию, нужно сразу проконсультироваться со специалистом. Это необходимо, чтобы избежать психоэмоциональных последствий или других более серьезных проблем. Негативные последствия от пережитого насилия больше всего проявляются у людей определенного темперамента, со слабым характером", - пояснила Тома.

© Sputnik / Mihai Caraus Наталья Тома

Следует отметить, что феномен жестокого обращения с детьми в онлайн-среде усилился в период пандемии, когда несовершеннолетние чаще оставались без родительского надзора.

В 2020 году полиция зарегистрировала 63 случая сексуального насилия и эксплуатации детей в Интернете. Было возбуждено 45 уголовных дел.

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