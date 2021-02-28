Следующие несколько недель станут решающими для ЖДМ: что будет дальше

Депутат и член специальной комиссии по анализу ситуации на госпредприятии "Железная дорога Молдовы" Александр Слусарь считает, что если в ближайшие недели государство не вмешается, компания обанкротится.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Единственный выход для спасения ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) – это ее передача в прямое подчинение правительству и немедленная разработка антикризисного плана для восстановления, заявил депутат Александру Слусарь в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"В настоящее время ЖДМ находится в ведении Агентства публичной собственности, в подчинении которого есть еще более 750 предприятий. Но "Железная дорога" по своему потенциалу не имеет равных себе других предприятий. ЖДМ быстрыми шагами идет к банкротству. На фоне политического кризиса долги растут, а ответственность снижается. Этот появившийся словесный пинг-понг, что все разворовали до 2019 года или после, не будет иметь значения, потому что мы станем свидетелями банкротства стратегического предприятия. Мы потеряем инфраструктуру, а 6500 сотрудников пополнят список тех, кто уехал из страны", – заявил Слусарь.

Депутат считает, что правительству необходимо срочно вмешаться, поскольку представители Агентства государственной собственности, похоже, не в состоянии справиться с ситуацией.

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Слусарь также полагает, что следует сразу составить антикризисный план реструктуризации, где будут предусмотрены финансовые и бюджетные вливания, но для этого нужен серьезный игрок, то есть кабмин, чтобы воплотить в жизнь стратегию. Иначе катастрофы не избежать.

"Пока выплачиваются маленькие задолженности, растут другие – еще больше. В марте сотрудников отправят в технический простой, но им надо будет полностью выплатить зарплаты. До недавнего времени у нас была задолженность в размере 69 миллионов леев, а теперь она составляет 92 миллиона леев", – уточнил Слусарь. © Sputnik / В. Смирных Кто разорил железную дорогу — депутаты обратятся в Генпрокуратуру, СИБ и МВД

Ситуация в ЖДМ

Известно, что госпредприятие находится в критическом финансовом положении. По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность ЖДМ составила 459,4 миллиона леев.

В то же время накоплена задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) в размере 35,5 миллиона леев, по отчислениям в бюджет социального и медицинского страхования – 26,9 миллиона леев, и в бюджет – 5,5 миллиона леев.

Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря 2020 года составляли 275,4 миллиона леев.

Специальная парламентская комиссия расследует ситуацию и намерена привлечь к своей работе все ответственные органы, а также заслушать заинтересованные стороны. Затем депутатам будет представлен отчет.

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