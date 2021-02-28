Тысячи родителей подписывают петицию с требованием не закрывать школы

Более двух тысяч родителей подписали онлайн-петицию, в которой выразили недовольство решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья перевести школьников на дистанционное обучение. Они призывают аннулировать это постановление.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Недовольные решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья родители создали в сети петицию, выдвинув властям требование отменить постановление о переводе школьников на дистанционное обучение. Письмо направлено руководству комиссии, а также на имена и.о. премьер-министра Аурелиу Чокоя и омбудсмена по защите прав ребенка Майи Бэнэреску.

Под этой петицией уже оставили свои подписи более двух тысяч родителей.

В тексте письма они просят разрешить детям пойти в школу 1 марта. По словам авторов петиции, власти не предприняли необходимых шагов для обеспечения условий для нормального функционирования онлайн-образования.

Родители утверждают, что учащимся также не было предоставлено необходимое оборудование для продолжения дистанционного обучения.

В Молдове создана структура при премьере для мониторинга ситуации с COVID-19>>>

"Перевод обучения в режим онлайн может быть осуществлен только в том случае, если все учащиеся и учителя будут обеспечены компьютерной техникой, а родителям будут предоставлены пособия для помощи детям в этом процессе. Онлайн-обучение без необходимых для этого условий фактически является имитацией реализации образовательного процесса", - говорится в тексте петиции.

Родители также возмущены тем, что хотя школы закрываются, другие общественные места остаются открытыми.

"Пока вы закрываете школы, которые имеют жизненно важное значение для обеспечения эффективного и качественного образовательного процесса, церкви, заведения общественного питания, бары и рынки остаются открытыми, а общественный транспорт переполнен людьми старше 60 лет, то есть теми, кто больше всего подвержен риску во время пандемии COVID-19", - отметили авторы текста.

Чебан объяснил, почему транспорт в Кишиневе продолжит ходить в выходные>>>

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила особый режим работы на республиканском уровне. Среди новых мер – запрет на проведение концертов и других представлений с участием зрителей, переход школьников и студентов на онлайн-обучение, по возможности дистанционная работа сотрудников государственного и частного сектора, а также обязательное предъявление отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova