Тысячи родителей подписывают петицию с требованием не закрывать школы

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Недовольные решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья родители создали в сети петицию, выдвинув властям требование отменить постановление о переводе школьников на дистанционное обучение. Письмо направлено руководству комиссии, а также на имена и.о. премьер-министра Аурелиу Чокоя и омбудсмена по защите прав ребенка Майи Бэнэреску.
Под этой петицией уже оставили свои подписи более двух тысяч родителей.
В тексте письма они просят разрешить детям пойти в школу 1 марта. По словам авторов петиции, власти не предприняли необходимых шагов для обеспечения условий для нормального функционирования онлайн-образования.
Родители утверждают, что учащимся также не было предоставлено необходимое оборудование для продолжения дистанционного обучения.
В Молдове создана структура при премьере для мониторинга ситуации с COVID-19>>>
"Перевод обучения в режим онлайн может быть осуществлен только в том случае, если все учащиеся и учителя будут обеспечены компьютерной техникой, а родителям будут предоставлены пособия для помощи детям в этом процессе. Онлайн-обучение без необходимых для этого условий фактически является имитацией реализации образовательного процесса", - говорится в тексте петиции.
Родители также возмущены тем, что хотя школы закрываются, другие общественные места остаются открытыми.
Чебан объяснил, почему транспорт в Кишиневе продолжит ходить в выходные>>>
Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила особый режим работы на республиканском уровне. Среди новых мер – запрет на проведение концертов и других представлений с участием зрителей, переход школьников и студентов на онлайн-обучение, по возможности дистанционная работа сотрудников государственного и частного сектора, а также обязательное предъявление отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>