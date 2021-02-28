Санду прокомментировала регистрацию в Молдове "Спутника V"

Майя Санду считает, что в условиях, когда основную опасность для здоровья населения представляет коронавирус, самое главное – доступ к вакцинам.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что была бы рада, если бы в скором времени в Молдове было достаточное количество различных вакцин от коронавируса, чтобы граждане могли выбрать ту, которой воспользуются. Об этом глава государства заявила журналистам в воскресенье после встречи в Кишиневе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, комментируя вопрос об авторизации в Молдове российской вакцины "Спутник V".

"Наш основной приоритет – спасать жизни и сохранить здоровье граждан. Самую большую опасность на сегодняшний день представляет коронавирус. В первую очередь необходимо обеспечить страну вакциной. Важны две вещи – наличие в кратчайшие сроки вакцины для как можно большего количества людей, а также необходимость удостовериться, что вакцина качественная и безопасная", - сказала Санду.

Президент добавила, что когда раньше говорила об использовании вакцины после одобрения ее Всемирной организацией здравоохранения, то основывалась на прошлом решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Затем, как сообщила Санду, было принято решение Агентства по медикаментам, "которое зарегистрировало российскую вакцину".

"Это компетенция агентства, у президентуры нет полномочий регистрировать вакцину. Соответственно, доступ (к вакцинам – ред.) – самая важная вещь. Была бы рада, если бы в скором времени у нас оказалось достаточное количество вакцины различных видов, чтобы граждане могли выбирать. Самое главное – доступ к вакцине", – сказала Санду, обратив внимание на то, что "вакцина была зарегистрирована госучреждением".

В Молдову в субботу доставили первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca (производитель – Южная Корея). Самолет приземлился в Кишиневском международном аэропорту, на его борту - 21 600 доз вакцины. Ее Молдове предоставила Румыния.

Ранее в Минздраве сообщали, что получили уведомление от платформы COVAX о том, что с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca.

Первоначально ожидалось, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения.

Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявила, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит лишь 156 тысяч.

Также 26 февраля Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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