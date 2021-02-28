Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 185 тысяч.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 597 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в воскресенье.

Выявлено 5 эпизодов "импорта" инфекции – по одному из Румынии, Бангладеша, Ирландии, России и Египта.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 185 453.

За минувшие 24 часа проведено 2098 тестов, при этом повторно – 211.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 34 медработников: 10 врачей, 14 медсестер и 10 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 311 пациентов (в том числе 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

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По данным Минздрава, за сутки выздоровели 689 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 166 178.

За 24 часа зафиксировано еще 25 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3949.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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