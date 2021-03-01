Насколько велика вероятность смерти пациента с COVID-19 после интубации

Каковы причины интубации пациентов с дыхательной недостаточностью, вызванной COVID-19, а также к каким последствиям такие действия могут привести, рассказал врач.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Интубация пациента – способ спасти жизнь человека, и далеко не всегда эта процедура приводит к смерти. Такое мнение высказал заведующий отделением анестезии и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Александру Ботизату в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Паника и страх людей перед этой процедурой слишком велики. Существуют четкие критерии, когда она необходима. Интубация – это мера, применение которой дает шанс выжить", – заверил врач.

Ботизату объяснил, что интубация необходима людям, страдающим тяжелой дыхательной недостаточностью, вызванной пневмонией. Однако горькая правда – в том, что в такой ситуации не каждый человек способен выжить.

"Некоторым не удается очнуться, потому что организм больше не может справиться с болезнью. Но интубировать нужно в любом случае, потому что для многих пациентов это единственный шанс на спасение", - добавил Ботизату.

Общее количество случаев COVID-19 в Молдове, зарегистрированных с марта 2020 года по настоящее время, превысило 185 тысяч. Число смертей от вируса достигло почти 4000 случаев. В тяжелом состоянии остаются более 300 пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключены 54 человека.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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