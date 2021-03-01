Мэр столицы: вместимость больниц увеличена до максимума, но этого не хватает

Более половины всех жителей страны, госпитализированных с COVID-19, размещены в столичных медицинских учреждениях.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан обратился к центральным властям с просьбой найти возможности для размещения дополнительных коек в больницах для больных с COVID-19.

"Мы расширили вместимость больниц, в том числе центра на Moldexpo, до максимума, но сегодня этого не хватает. Более 50 процентов больных COVID-19 в стране госпитализированы в столичные учреждения", — сказал Чебан на оперативном заседании в примэрии.

В столице сохраняется устойчивый рост заболеваемости, сообщила глава управления соцпомощи и здравоохранения Татьяна Бучарски.

По ее словам, наблюдается увеличение случаев инфицирования среди детей в возрасте от 13 до 17 лет, а также пациентов в возрасте от 30 до 39 лет. В больницах в настоящее время имеется почти 1500 коек, из них заняты 1488.

Из числа госпитализированных 72 в очень тяжелом состоянии и 494 — в тяжелом.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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