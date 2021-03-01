Более трех тысяч учащихся Кишинева находятся на самоизоляции

В настоящий момент у 131 ученика в столице диагностирована коронавирусная инфекция, и число заболевших будет расти, сообщают муниципальные власти.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились учащиеся из 172 классов в 76 учебных заведениях. В настоящий момент COVID-19 болеет 131 ученик столичных средних учебных заведений.

Об этом сообщила на оперативном заседании в мэрии Кишинева заместитель генерального примара Анжела Кутасевич.

По ее словам, на самоизоляции находятся 3422 учащихся, что больше, чем две недели назад.

Случаи инфицирования отмечены среди учеников 37 начальных классов, 63 гимназических и 33 лицейских. В 23 классах были отмечены случаи передачи инфекции между школьниками.

На том же заседании глава управления соцпомощи и здравоохранения Татьяна Бучарски сообщила, что в столице наблюдается увеличение случаев инфицирования среди детей в возрасте от 13 до 17 лет.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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