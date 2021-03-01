Додон: "Спутник V" может поступить в Молдову на этой или следующей неделе

Игорь Додон заявил, что уже сейчас решается, как российская вакцина может быть доставлена в Республику Молдова.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Российская противокоронавирусная вакцина "Спутник V" может быть доставлена в Молдову на этой или следующей неделе. Такое заявление сделал председатель Партии социалистов Игорь Додон.

"Насколько я понимаю, в эти часы уже очень много делается для того, чтобы вакцина дошла до нас. Есть три пути, как вакцина, и не только российская, может дойти до нас. Первое – это в виде гуманитарной помощи, как это было в прошедшие дни с Запада. Спасибо нашим партнерам, что они оказали эту помощь. Надеемся, будет помощь и со стороны России", - уточнил Додон.

По его словам, второй путь - это государственная закупка. Нужно запустить процедуру, отметил лидер ПСРМ, поскольку "нужно срочно купить миллион вакцин, но должны быть очень четко продуманы этапы вакцинации".

Третий способ, по словам Додона, это закупка от частных предпринимателей, то есть частные клиники и агентства могут закупить "Спутник V" и предложить населению.

26 февраля Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova