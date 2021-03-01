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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Додон: "Спутник V" может поступить в Молдову на этой или следующей неделе

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (6)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210301/33815399/dodon-sputnik-v-mozhet-postupit-v-moldovu-na-etoy-ili-sleduyuschey-nedele.html

Игорь Додон заявил, что уже сейчас решается, как российская вакцина может быть доставлена в Республику Молдова.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Российская противокоронавирусная вакцина "Спутник V" может быть доставлена в Молдову на этой или следующей неделе. Такое заявление сделал председатель Партии социалистов Игорь Додон.  

"Насколько я понимаю, в эти часы уже очень много делается для того, чтобы вакцина дошла до нас. Есть три пути, как вакцина, и не только российская, может дойти до нас. Первое – это в виде гуманитарной помощи, как это было в прошедшие дни с Запада. Спасибо нашим партнерам, что они оказали эту помощь. Надеемся, будет помощь и со стороны России", - уточнил Додон.

По его словам, второй путь - это государственная закупка. Нужно запустить процедуру, отметил лидер ПСРМ, поскольку "нужно срочно купить миллион вакцин, но должны быть очень четко продуманы этапы вакцинации". 

В Молдову доставили первую партию вакцины от COVID-19
© Photo : Telegram / Președintele Maia Sandu
В Молдову доставили первую партию вакцины от COVID-19

Третий способ, по словам Додона, это закупка от частных предпринимателей, то есть частные клиники и агентства могут закупить "Спутник V" и предложить населению.

26 февраля Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (6)

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