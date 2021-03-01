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Работники Таможенной службы

Больше сборов: сколько перечислила таможня в бюджет Молдовы с начала года

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210301/33815823/bolshe-sborov-skolko-perechislila-tamozhnya-v-byudzhet-moldovy-s-nachala-goda.html

Сборы Таможенной службы растут после серьезного падения, зарегистрированного в прошлом году, в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Денежные поступления через структуры Таможенной службы за первые два месяца 2021 года составили около 3,5 миллиарда леев. Это на 4,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает ведомство.

В феврале этого года Таможенная служба собрала в государственный бюджет около 2 миллиардов леев. Здесь также наблюдается рост на 5 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года.

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Согласно статистике, за последний месяц было обработано 41 418 таможенных деклараций, а поток транспортных средств, пересекающих государственную границу, составил 165 702 единицы.

Самыми загруженными пунктами перехода границы оказались КПП Леушены и Скуляны, через которые прошли, соответственно, 43,7 тысячи и 28 тысяч человек.

Кроме того, за этот период было выявлено 593 нарушения таможенного законодательства. Составлено 235 протоколов, общая сумма штрафов по ним превысила 2 миллиона леев.

Ранее Таможенная служба заявила, что ситуация с пандемией в стране повлияла на уровень сборов. Если до объявления чрезвычайного положения в республике наблюдалась тенденция к увеличению доходов (на 17 процентов) по сравнению с 2019 годом, то в апреле 2020 года доходы резко пошли на убыль, о чем свидетельствует снижение на 35 процентов (меньше на 697,9 миллиона леев) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечает Таможенная служба.

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Теги:
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