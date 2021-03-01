Депутаты парламента Молдовы приняли участие в заседании рабочей группы ПАЧЭС

В организации, в которую входят двенадцать стран, находящихся в зоне Причерноморья, делегация Молдовы будет председательствовать до июня.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Депутаты молдавского парламента приняли участие в заседании рабочей группы Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, встреча прошла в онлайн-формате.

В повестку дня вошло рассмотрение поправок к Регламенту и Процессуальным правилам ПАЧЭС, сообщила депутат парламента Виолетта Иванова, которая возглавляет делегацию Молдовы.

С января по июнь 2021 года молдавская парламентская делегация председательствует в ПАЧЭС.

Молдова будет председательствовать в одной из международных организаций>>>

В феврале 1993 года в Стамбуле главы парламентов девяти стран – Албании, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Турции и Украины – приняли Декларацию о создании Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества. Всего в организацию на данный момент входят 12 стран, в том числе Болгария, Греция и Сербия.

К слову, Молдова уже председательствовала в ПАЧЭС - в первой половине 2015 года.

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