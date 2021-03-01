В Приднестровье наблюдается рост заболеваемости COVID-19

В профильных медицинских учреждениях региона занято менее половины коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией, дефицита мест нет.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. В течение последних дней в Приднестровье отмечен заметный рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявили руководители системы здравоохранения на заседании Оперштаба в Тирасполе.

Учитывая негативные тенденции роста заболеваемости во всем регионе, санитарной службе поручено проанализировать вопрос о необходимости ввода дополнительных ограничений.

В профильных госпиталях заняты 43% коек, при этом смертность от осложнений на фоне COVID-19 снизилась по сравнению с двумя предыдущими месяцами (февраль – 63 умерших, январь – 153, декабрь – 214).

Оперштаб рассмотрел и вопрос о подготовке к началу вакцинации населения. Приднестровский лидер Вадим Красносельский подчеркнул, что иммунизация должна быть строго добровольной, при этом важно помнить о противопоказаниях к вакцинированию от коронавируса. Минздраву поручено сформировать перечень противопоказаний и довести эту информацию до всех, кто будет задействован в процессе вакцинации граждан.

Еще одной темой дискуссии стал учебный процесс в условиях пандемии. На данный момент в Приднестровье из-за карантина закрыто 45 классов и 12 групп детских садов.

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