Маноле призвала не втягивать Конституционный суд в политические баталии

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Председатель Конституционного суда Домника Маноле призвала политиков отказаться от попыток давления на КС с целью втянуть суд в противоборство между партиями, борющимися за власть.

"Я прошу политических деятелей не втягивать суд в свои политические баталии. Заверяю их в том, что мы, судьи, будем оставаться независимыми и беспристрастными, а наши решения не будут отражать ничего, кроме конституционных ценностей и предписаний", — заявила Маноле на брифинге, посвященному председательству Молдовы в Конференции европейских Конституционных судов.

Глава КС отметила, что 18 февраля Молдова впервые вступила в должность председателя этой европейской организации. Решение о председательстве нашей страны было принято на XVII съезде Конференции, которая проходила 29 и 30 июня 2017 года в Батуми, Грузия.

Однако после событий лета 2019 года две европейские страны выступили с предложением отозвать у Молдовы право на председательство в связи с захватом КС олигархическим режимом. Однако впоследствии это предложение было отменено.

"Нынешний состав Конституционного суда своей работой показал, что он не является контролируемым судом и действует в строгом соответствии с Конституцией", — сказала в этом контексте Домника Маноле.

Конференция Европейских конституционных судов создана в 1972 году и объединяет 41 конституционный суд или эквивалентную судебную инстанцию в Европе.

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