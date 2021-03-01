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ПСРМ

ПСРМ готовит новый законопроект о функционировании языков в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210301/33821243/sotsialisty-gotovyat-novyy-zakonoproekt-o-funktsionirovanii-yazykov-v-moldove.html

Перед тем как отправить документ на голосование на пленарном заседании парламента, ПСРМ организует публичные слушания в парламентских комиссиях.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Председатель Партии социалистов Игорь Додон провел заседание рабочей группы по вопросу принятия Закона "О функционировании языков на территории Республики Молдова".

Богдан Цырдя.
© Sputnik / Mihai Caraus
Цырдя: как КС нарушил права молдаван и русских, отменив закон о языках

Как написал Додон на своей странице в Facebook, в беседе приняла участие директор Агентства межэтнических отношений, сопредседатель Координационного совета этнокультурных организаций Елена Белякова, а также депутаты парламента от Партии социалистов.

"В связи с тем, что Конституционный суд страны ранее объявил закон, принятый парламентом 16 декабря 2020 года, не соответствующим Основному закону, принято решение разработать новый законопроект", – уточнил Додон.

Как отметил лидер социалистов, во время заседания его участники пришли к выводу, что необходимо провести в комиссиях парламента публичные слушания по новому законопроекту перед тем, как направить его на рассмотрение на пленарном заседании законодательного органа.

Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков
© Sputnik / Osmatesco
У здания КС проходят протесты за и против закона о статусе русского языка

"Ранее граждане страны провели десятки акций протеста по всей Молдове, выразив несогласие с решением Конституционного суда о признании этого закона неконституционным", – добавил Додон. 

Он подчеркнул, что закон от 16 декабря 2020 года был результатом работы большой группы компетентных специалистов, которые намеревались восполнить законодательный пробел в сфере функционирования языков. "Именно из этих соображений мы приняли общее решение вернуться к работе над новым законом и добиться его принятия", – заключил Додон. 

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