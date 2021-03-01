ПСРМ готовит новый законопроект о функционировании языков в Молдове

Перед тем как отправить документ на голосование на пленарном заседании парламента, ПСРМ организует публичные слушания в парламентских комиссиях.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Председатель Партии социалистов Игорь Додон провел заседание рабочей группы по вопросу принятия Закона "О функционировании языков на территории Республики Молдова".

Как написал Додон на своей странице в Facebook, в беседе приняла участие директор Агентства межэтнических отношений, сопредседатель Координационного совета этнокультурных организаций Елена Белякова, а также депутаты парламента от Партии социалистов.

"В связи с тем, что Конституционный суд страны ранее объявил закон, принятый парламентом 16 декабря 2020 года, не соответствующим Основному закону, принято решение разработать новый законопроект", – уточнил Додон.

Как отметил лидер социалистов, во время заседания его участники пришли к выводу, что необходимо провести в комиссиях парламента публичные слушания по новому законопроекту перед тем, как направить его на рассмотрение на пленарном заседании законодательного органа.

"Ранее граждане страны провели десятки акций протеста по всей Молдове, выразив несогласие с решением Конституционного суда о признании этого закона неконституционным", – добавил Додон.

Он подчеркнул, что закон от 16 декабря 2020 года был результатом работы большой группы компетентных специалистов, которые намеревались восполнить законодательный пробел в сфере функционирования языков. "Именно из этих соображений мы приняли общее решение вернуться к работе над новым законом и добиться его принятия", – заключил Додон.

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