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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (8)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210301/33821949/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 185 тысяч.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 994 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в понедельник.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
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Выявлено 3 эпизода "импорта" инфекции – один из Румынии, два из Украины.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 186 447.

За минувшие 24 часа проведено 2360 тестов, при этом повторно – 240.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 30 медработников: 11 врачей, 15 медсестер и 4 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 307 пациентов (в том числе 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

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По данным Минздрава, за сутки выздоровели 655 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 166 833.

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За 24 часа зафиксировано еще 26 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3975.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (8)

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