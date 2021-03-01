Минздрав сообщил подробности первого этапа вакцинации в Молдове

Вакцинация в Молдове стартует 2 марта в Республиканской клинической больнице и Больнице скорой помощи Кишинева. Первыми вакцинируют врачей, которые работают непосредственно с COVID-больными.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Вакцинация в Молдове начнется с медработников отделений интенсивной терапии и COVID-центров. Пункты вакцинации начнут работать 2 марта. Об этом на брифинге в Минздраве заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Татьяна Затык.

"Это спасет медикам жизни. Международная статистика говорит нам, что после вакцинации среди работников снижается число заболевших. Медики должны стать примером для остальных граждан", — отметила Затык.

Региональные центры вакцинации на этом этапе получат половину от имеющегося в наличии количества вакцин. Оставшиеся вакцины будут использованы для второго этапа вакцинации.

"10 800 доз будут переданы в региональные центры вакцинации. Вакцина хранится при +2, +8 градусах. Приднестровье получит около 1800 доз. Там также будут вакцинированы врачи реанимационных отделений и COVID-центров", — рассказали в Минздраве.

Как отметили в ведомстве, вакцина AstraZeneca рекомендуется к применению совершеннолетним в две инъекции, вторая доза вводится через восемь недель.

"Лица от 18 лет без верхнего предела возраста. Лицам, перенесшим коронавирус, которым вводилась плазма переболевших людей, вакцина вводится с отсрочкой до 90 дней", — заявили в Министерстве здравоохранения.

По словам специалистов, у вакцины возможны побочные эффекты, схожие с теми, что и у вакцин против сезонного гриппа.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности применения российской вакцины "Спутник V", в ведомстве отметили, что для вакцинации в Молдове будут использоваться только вакцины, одобренные Европейским агентством медикаментов, Всемирной организацией здравоохранения и компетентными структурами США.

Напомним, в Молдову 27 февраля доставили первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Самолет приземлился в Кишиневском международном аэропорту, на его борту было 21 600 доз вакцины.

Первоначально ожидалось, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в республику в середине февраля. Это 24 570 доз препарата Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения.

Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявила, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит лишь 156 тысяч.

Также 26 февраля Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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