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Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с Мэрцишором

Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с "Мэрцишором"

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210301/33823109/ne-shtraf-a-podarok-v-gagauzii-politseyskie-pozdravili-voditeley-s-martsisor.html

В первый день весны приятный сюрприз ждал около сотни водителей в Гагаузии. Останавливавшие их патрульные полицейские не составляли протоколы, а дарили символ праздника – "мэрцишор".

КОМРАТ, 1 мар – Sputnik, Максим Топал. Взмах жезла, "примите вправо". "Причина остановки? Поздравляем Вас с праздником "Мэрцишор". Приятный сюрприз ждал большое количество автомобилистов утром в понедельник, 1 марта. Стражи порядка дарили водителям и пешеходам "мэрцишоры", а также защитные маски с изображением символа прихода весны.

Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с Мэрцишором
© Sputnik / Maxim Topal
Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с "Мэрцишором"

Акция прошла во всех крупных городах юга Молдовы. Для водителей это стало неожиданностью.

"Думала, что-то нарушила, а оказалось, что получила подарок. Очень приятно получить подарок в первый день весны", – признается автоледи из Комрата.

Только в Комрате подарки жителям страны дарили три экипажа полиции. По словам инспектора Валерия Нягу, полицейские сегодня останавливали водителей "не с целью составления протокола и выписывания штрафов".

  • Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с Мэрцишором
    Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с "Мэрцишором"
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с Мэрцишором
    Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с "Мэрцишором"
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с Мэрцишором
    Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с "Мэрцишором"
    © Sputnik / Maxim Topal
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© Sputnik / Maxim Topal
Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с "Мэрцишором"

"Защитные маски сегодня – небольшие, но очень приятные, а главное, полезные подарки. Они защищают нас и наше здоровье. Мы призываем граждан соблюдать меры безопасности и правила дорожного движения", – сказал собеседник.

Акцию по случаю праздника "Мэрцишор" сотрудники патрульной полиции Молдовы проводят ежегодно.

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