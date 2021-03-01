Сертификат о вакцинации анти-COVID-19: привилегии его обладателей

Образец документа, который будут выдавать только после введения человеку второй дозы иммунопрепарата, уже утвержден приказом № 93 Минздрава.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Каждый человек в Молдова, прошедший вакцинацию против нового типа коронавируса, получит соответствующий документ. Сертификат будут выдавать только после введения человеку второй дозы вакцины. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова сообщила глава Управления политики общественного здоровья Минздрава Даниела Демишкан.

По ее словам, этот сертификат уже утвержден приказом № 93 Минздрава. Глава управления также говорит, что эта справка может помочь гражданам Молдовы свободно путешествовать, особенно в государства, где обязательно требуют наличие этого сертификата.

"Если страна, в которую планируются путешествия, требует наличия этой справки, то граждане Молдовы смогут ее предъявить. Если этот сертификат не представляет интереса для соответствующей страны, гражданин будет соблюдать правила, установленные государством, при въезде на его территорию", – пояснила Демишкан.

Как рассказала эксперт, в последнее время в министерство поступает все больше звонков от граждан Молдовы в Израиле, которые хотят вернуться домой, имеют справку о вакцинации и интересуются, могут ли они на основании этого сертификата въехать в страну.

Как известно, Израиль попал в красный список в Молдове, то есть по приезде из этого государства нужно соблюдать 14-дневный карантин.

"В последнее время все больше и больше стран начали вакцинировать население, и у граждан есть свидетельства о вакцинации. Это также одна из причин, по которой было введено положение, согласно которому на основании такого удостоверения можно въехать нашу республику", – добавила представитель Минздрава.

Что касается доступности вакцины против COVID-19 для всех жителей Молдовы, Демишкан объяснила, что им придется подождать, потому что, согласно Национальной программе вакцинации, население получит прививку на третьем этапе программы и лишь те, кто старше 60 лет.

Доступ в Европу

"На европейском уровне еще не принято решение, будет ли обязателен такой сертификат. По-прежнему есть мнения, что не стоит ограничивать право на свободное передвижение, учитываются несколько аспектов. Мы на данном этапе предлагаем простую форму документа: идентификационный номер, наименование учреждения, где поставили вакцину, производитель, серия лицензии. Все это на английском, румынском и русском языках", – пояснила представитель Минздрава.

Свидетельство о вакцинации выдается сразу после того, как привитому человеку была введена вторая доза вакцины. Напомним, что 1 марта в Молдове началась кампания иммунизации. Первыми прививку от COVID-19 сделают сотрудники системы здравоохранения. Однако и среди них иммунизация пройдет поэтапно. В первую очередь защитят тех, кто работает в отделениях интенсивной терапии и реанимации, а также персонал отделений COVID-19 в больницах.

Впоследствии весь медицинский персонал больничных учреждений будет вакцинирован, как отметили в сообщении Минздрава.

На втором этапе вакцину получат лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, а также сотрудники структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства, вслед за ними – работники пенитенциарных учреждений.

Только на третьем этапе будет иммунизировано все население, то есть все те, кто не был вакцинирован на первых двух этапах. Согласно национальному плану иммунизации против коронавируса, 70% населения Молдова получит вакцину.

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