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Профессор Виктор Кожокару.

Госпитализирован один из "бойцов первой линии" борьбы с COVID-19 в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (14)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210301/33826271/rukovoditel-otdeleniya-reanimatsii-rkb-viktor-kozhokaru-popal-gospitalizirovan.html

Информацию об инфицировании подтвердил бывший министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Заведующий реанимационным отделением Республиканской клинической больницы Виктор Кожокару госпитализирован в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом нового типа. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил экс-министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

"Известный врач Виктор Кожокару, герой первой линии битвы с COVID-19, спасший сотни пациентов, профессор университета, кавалер Ордена Республики был госпитализирован в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом", – написал Попович на своей странице в Facebook.

К концу февраля в Молдове COVID-19 выявлен у 16 333 человек, работающих в сфере здравоохранения. Из них врачей – 4837, медсестер – 6786, санитаров – 2185, работников вспомогательного персонала – 2525.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались 88 медработников.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (14)

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