Госпитализирован один из "бойцов первой линии" борьбы с COVID-19 в Молдове

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Заведующий реанимационным отделением Республиканской клинической больницы Виктор Кожокару госпитализирован в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом нового типа. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил экс-министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

"Известный врач Виктор Кожокару, герой первой линии битвы с COVID-19, спасший сотни пациентов, профессор университета, кавалер Ордена Республики был госпитализирован в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом", – написал Попович на своей странице в Facebook.

К концу февраля в Молдове COVID-19 выявлен у 16 333 человек, работающих в сфере здравоохранения. Из них врачей – 4837, медсестер – 6786, санитаров – 2185, работников вспомогательного персонала – 2525.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались 88 медработников.

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