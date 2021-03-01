Дело Шора будет вести новый судья – что о нем известно?

В процессе скрывающегося от молдавского правосудия депутата Илана Шора – новый магистрат-докладчик. Теперь очередное слушание по этому досье перенесли из-за произошедшей замены.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Дело находящегося в розыске депутата и экс-мэра Оргеева Илана Шора передано судье Апелляционной палаты Кагула Тудору Бердилэ.

Из-за назнчения нового судьи-докладчика заседание по делу, которое должно было состояться 1 марта, перенесли на неопределенный срок. Информация об этом размещена на сайте судебной инстанции.

Тудор Бердилэ работал следователем и заместителем комиссара полиции в Кагуле с 1983 по 2005 годы. В 2006-м назначен судьей Кантемирского районного суда. В 2014 он стал председателем суда Кантемира, а с 2016 года работает в Апелляционной палате Кагула.

В конце прошлого года Высший совет магистратуры одобрил заявление об отставке бывшего судьи-докладчика по этому делу Нины Велевой.

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьер-министра Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.

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