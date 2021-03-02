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Первый человек в Молдове, которому сделали прививку от COVID-19

В Молдове сделали первую прививку от COVID-19

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (17)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210302/33827575/V-moldove-sdelali-pervuyu-privivku-ot-covid-19.html

Первым прививки от коронавируса в Молдове делают сотрудникам медицинской системы. Кампания началась с вакцинации медработников Республиканской клинической больницы.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. В Молдове официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком, которому сделали прививку от COVID-19 в стране, стал сотрудник Республиканской клинической больницы. Речь идет о заведующем отделении интенсивной терапии РКБ Александре Ботизату.

Процесс вакцинации проходил в небольшом кабинете РКБ. Большую часть представителей СМИ, которых Минздрав официально пригласил на процедуру вакцинации первого медработника, не допустили к съемке человека, которому делали прививку. Затем прессу начали пускать в кабинет по несколько человек.

"Самые хорошие эмоции. У меня в руках сертификат о вакцинации – эмоции такие же, когда окончил Медуниверситет, такая же гордость и такие же мысли, что есть надежда... Сегодня началась кампания по вакцинации. Рад, что коллеги готовы вакцинироваться. Мысли оптимистичные, хорошие и полные надежд. Прошли рекокмендованные 15 минут. Чувствую себя хорошо", – отметил Ботизату.

По его словам, первыми прививки было решено сделать сотрудникам интенсивной терапии и отделения COVID.

Коронавирус
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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Ботизату рассказал, что уже переболел коронавирусом. "Хочу отметить, что все пациенты с COVID проходят непростой период вне зависимости от формы забоелвания... Все пациенты, на вопрос о том, если бы у них была возможность сделать привику от COVID, все заявили, что да. Все, кто проходят через осложнения, вызванные болезнью", – сказал медик.

Как считает врач, не должно быть нежелания делать прививку. "Не надо этого боятся. Вакцина – это один из немногих спасательных кругов в условиях пандемии. Не надо боятся, а нужно быть осторожнее, так как мы еще не прошли через пандемию", – подчеркнул врач.

Он опроверг информацию о том, что врачи не хотели вакцинироваться AstraZeneca, и главное, что вавкцина поступила в страну и начался процесс иммунизации.

"Сам процесс вакцинации безболезненный. Боль не чувствуется", – отметил Ботизату.

Майя Санду
© AFP 2020 / LUDOVIC MARIN
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Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства, и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям 26 февраля авторизировало российскую вакцину "Спутник V" в Молдове.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (17)

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