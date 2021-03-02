Ситуация в больнице скорой помощи: есть ли места для пациентов с COVID-19

Сложная ситуация в госпитальных учреждениях республики: за последние две недели количество тяжелых и крайне тяжелых случаев COVID-19 значительно увеличилось, а свободных койко-мест почти не осталось.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. За последние 14 дней число больных с тяжелыми и крайне тяжелыми формами коронавируса увеличилось практически вдвое. В настоящее время все койки в отделении интенсивной терапии COVID в Институте скорой помощи в Кишиневе заняты. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал руководитель медучреждения Михай Чокану.

"Мы рассматриваем возможность увеличения количества коек в палатах COVID, в том числе в отделениях интенсивной терапии. Число пациентов, которые ежедневно выписываются, колеблется от семи до двенадцати, и на их место приходят другие пациенты", – отметил Чокану в эфире передачи ATITUDINI.

По его словам, утром 1 марта в изолятор госпитализировано 15 пациентов, из которых восьмерым потребовалась медпомощь в отделении интенсивной терапии. Он уточнил, что в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в Институте скорой помощи находятся 74 пациента.

Что касается медперсонала, то, по словам руководителя медучреждения, недостатка в специалистах в отделении интенсивной терапии нет, задействованы и медики-резиденты. Однако ситуация намного сложнее в районных больницах страны, где врачи должны обеспечивать уход за критическими пациентами, у которых подтвердился коронавирус, а также за теми, у кого нет COVID-19, добавил Чокану.

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Минздрав Молдовы сообщил 1 марта о том, что за сутки в стране лабораторным путем подтверждено 994 новых случая инфицирования COVID-19. Общее число зарегистрированных эпизодов коронавируса в республике достигло 186 447. Всего вылечившихся насчитывается 166 833 человека. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 3975, из которых 91 медработник.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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