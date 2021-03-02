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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Как себя чувствуют люди, которым первым в Молдове сделали прививки от COVID

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (19)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210302/33830409/Kak-sebya-chuvstvuyut-lyudi-kotorym-pervym-v-moldove-sdelali-privivki-ot-covid.html

В Молдове 2 марта официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. На первом этапе прививки решено делать медицинским работникам. А началась кампания по вакцинации с сотрудников РКБ.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Все медицинские работники Республиканской клинической больницы должны пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом во вторник журналистам аявила глава эпидемиологического отделения медучреждения Марчелла Килиану. 

Первый человек в Молдове, которому сделали прививку от COVID-19
© Photo : Facebook / Maia Sandu
В Молдове сделали первую прививку от COVID-19

"Начали процесс вакцинации. Очень рады и горды тем, что мы как медучреждение, занимающееся лечением пациентов в тяжелой и крайне тяжелой формах COVID, получили возможность стать первыми, кто начал процесс вакцинации в Молдове. Для нас это честь. Мы очень ждали эту вакцину. Когда мы узнали, что она едет в Молдову, то сказали, что хотим быть первыми и быть примером для наших коллег, для людей, которые уже переболели и которые еще не болели, что вакцина эффективна, что мы хотим быть примером. Если мы смогли, то и вы сможете", – сказала Килиану. 

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По ее словам, к настоящему моменту прививки сделаны уже более чем 10 работникам РКБ.

"Люди, которым сделали прививки, уже вернулись к работе. Наша работа продолжается в нормальном режиме", – подчеркнула Килиану.

Она отметила, что прививки сделают всем сотрудникам Республиканской клинической больницы.

"Это довольно длительный процесс, так как еще предстоит делать вторую дозу прививки", – отметила медик.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения рекомендует использование вакцины AstraZeneca и для лиц старше 65 лет. "Мы как медучреждение и как молдавские специалисты ориентируемся в первую очередь на рекомендации ВОЗ", – отметила Килиану.

Майя Санду
© AFP 2020 / LUDOVIC MARIN
Санду: готова вакцинироваться от COVID, но сначала вакцина нужна врачам

На вопрос о том, какую вакцину в случае выбора она бы сделала себе лично, врач отметила, что главное - вакцинироваться. "Я как медицинский работник предпочитаю вакцинироваться, и точка... Уже тем препаратом, который доступен в Молдове. Мы рады, что первые, кто вакцинируется в республике", – отметила врач.

Килиану прокомментировала и инцидент с журналистами, для которых не предусмотрели доступ для съемки процесса первой вакцинации от COVID-19 в Молдове. "Мы заинтересованы в том, чтобы вакцинировать медицинский персонал. Да, мы хотим мотивировать людей, показать, что являемся примером. Но все-таки РКБ заинтересован в первую очередь вакцинировать людей", – сказала сотрудник РКБ.

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Она отметила, что реакция на вакцину может быть, как и при введении любой другой прививки.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)
© Sputnik / Илья Питалев
При каких условиях вакцина "Спутник V" может попасть в Молдову

По ее словам, многие медработники РКБ готовы сделать прививку от COVID-19. 

В Молдове 2 марта официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком, которому сделали прививку от COVID-19 в стране, стал сотрудник Республиканской клинической больницы. Речь идет о заведующем отделении интенсивной терапии РКБ Александре Ботизату.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям 26 февраля авторизировало российскую вакцину "Спутник V" в Молдове.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (19)

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