У скольких работников скорой в Кишиневе есть противопоказания к вакцинации

Глава Института скорой помощи в Кишиневе считает, что необходимо вакцинировать от коронавируса порядка 60-70% населения, чтобы создать иммунный фон и прервать цикл передачи вируса от одного человека к другому.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Для того чтобы сделать прививки от COVID-19 всему персоналу Института скорой помощи в Кишиневе, потребуется несколько месяцев - при условии, что в стране будет достаточное количество вакцины. Об этом заявил Sputnik Молдова руководитель Института скорой помощи в Кишиневе Михай Чокану.

"Для нашего института и для всего населения страны сегодня очень важный день, так как начался процесс вакцинации, в первую очередь медицинских работников. Всего в нашем институте работает 1800 сотрудников, из которых из первой партии поступившей в Молдову вакцины будет вакцинирован 551 человек. В первую очередь прививки будут делать врачам, медработникам из отделения реанимации COVID, а также из отделения COVID", – сказал Чокану.

По его словам, в течение 4-5 месяцев будет вакцинирован весь персонал Института скорой помощи, если поступит достаточное количество доз вакцины от коронавируса.

Он рассказал, что первому в этом медучреждении вакцину сделали профессору, главе отделения интенсивной терапии и реанимации COVID Адриану Белому и Игорю Курову, который ответственен за организацию всех процессов, связанных с лечением пациентов с коронавирусом в Институте скорой помощи.

Как отметил директор медучрждения, в этот же день прививки сделают еще 30 сотрудникам отделения реанимации и интенсивной терапии, предназначенной для пациентов с COVID-19. Речь идет о медработниках, которые находятся во вторник непосредственно на дежурстве.

Вакцинация врачей в Институте скорой помощи в Кишиневе>>>

"Отмечу, что сегодня прививки сделают лишь половине сотрудников, которые находятся сегодня на смене. Так рекомендовано в приказе Минздрава. Уже вакцинированы 12 сотрудников. Все прошло хорошо, не было побочных эффектов", – сказал Чокану.

По его словам, только за счет массовой вакцинации можно сократить распространение вируса.

"Конечно, есть сотрудники, у которых есть медицинские противопоказания для вакцинации. Они не будут вакцинированы или будут, но после того, когда эти противопоказания исчезнут", – уточнил Чокану.

По его словам, в Институте скорой помощи 1800 сотрудников, из которых у порядка 30% есть противопоказания для вакцинации, но при этом из них примерно половина переболела COVID-19.

"Мы, как врачи, приветствуем разнообразие вакцин. Но каждая из вакцин, которая поступит в Молдову, должна быть зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения и нашим Агентством лекарств. Думаю, что у каждой вакцины есть возможность для использования, если есть доказательства об ее эффективности", – отметил Чокану.

В Молдове 2 марта официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком, которому сделали прививку от COVID-19 в стране, стал сотрудник Республиканской клинической больницы. Речь идет о заведующем отделении интенсивной терапии РКБ Александре Ботизату.

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям 26 февраля авторизировало российскую вакцину "Спутник V" в Молдове.

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