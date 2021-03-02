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Новые троллейбусы в троллейбусном парке №1

На маршруты в Кишиневе вышли еще 20 новых троллейбусов

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210302/33832171/na-marshruty-v-kishineve-vyshli-eshe-20-novyh-trollejbusov.html

Половина из новых кишиневских троллейбусов белорусского производства была собрана в Кишиневе, а еще десять машин прибыли из столицы Латвии.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Еще 20 троллейбусов вышли во вторник на улицы Кишинева. Десять из них — новые, белорусского производства, которые были собраны в Кишиневе. Еще десять машин — из числа закупленных в Риге троллейбусов Škoda.

Новые единицы общественного транспорта выйдут на маршруты №2, 4, 10, 13, 17, 21, 22, 23, 24 и 25, сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Троллейбусы оснащены системами кондиционирования воздуха, камерами видеонаблюдения в салоне и USB-розетками.

Кроме того, машины оборудованы светодиодными оптическими блоками и электрической регулировкой зеркал, а также пандусами для удобного доступа в салон для людей с особыми потребностями.

Чебан напомнил, что за последние полгода в Кишинев были доставлены 40 новых троллейбусов.

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Теги:
троллейбусы


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