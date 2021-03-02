Ирина Влах обсудила с Олегом Васнецовым ситуацию в Гагаузии

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась в послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
Собеседники обсудили сложившуюся социально-экономическую ситуацию, эпидемиологическую обстановку, а также приоритеты властей автономии на 2021 год.
Ирина Влах поблагодарила посла РФ за поддержку, оказанную медицинской системе Гагаузии в борьбе с COVID-19, и за содействие в доставке нескольких партий медицинского оборудования, необходимого для спасения жизней тяжелобольных.
Еще одной темой обсуждения стал процесс реконструкции памятника Кагульской битвы в городе Вулканешты, которая осуществляется при поддержке Российской Федерации.
Башкан выразила заинтересованность властей Гагаузии в привлечении инвестиций российских компаний в автономию, отметив возможности промышленных площадок в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах.
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