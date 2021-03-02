15:15 02 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.04
  • USD17.47
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Башкан Гагаузии Ирина Влах и посол РФ в Молдове Олег Васнецов (архивное фото)

Ирина Влах обсудила с Олегом Васнецовым ситуацию в Гагаузии

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1d/33068640.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210302/33832556/irina-vlah-obsudila-s-olegom-vasnecovym-situaciyu-v-gagauzii.html

Башкан автономии поблагодарила Российскую Федерацию за постоянную поддержку и помощь в борьбе с эпидемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась в послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

Собеседники обсудили сложившуюся социально-экономическую ситуацию, эпидемиологическую обстановку, а также приоритеты властей автономии на 2021 год.

Посол России передал Гагаузии аппараты ИВЛ
© Sputnik / Maxim Topal
"Стало доброй традицией": Посол России передал Гагаузии аппараты ИВЛ

Ирина Влах поблагодарила посла РФ за поддержку, оказанную медицинской системе Гагаузии в борьбе с COVID-19, и за содействие в доставке нескольких партий медицинского оборудования, необходимого для спасения жизней тяжелобольных.

Еще одной темой обсуждения стал процесс реконструкции памятника Кагульской битвы в городе Вулканешты, которая осуществляется при поддержке Российской Федерации.

Башкан выразила заинтересованность властей Гагаузии в привлечении инвестиций российских компаний в автономию, отметив возможности промышленных площадок в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Руководство парламента РМ и администрация Гагаузии работают в тесном контакте
Не штраф, а подарок: в Гагаузии полицейские поздравили водителей с "Мэрцишором"
Теги:
посольство России в Молдове, Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Пожар в Кишиневе рядом с заводом Топаз
Фото: серьезный пожар в Кишиневе – четыре расчета тушат возгорание
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений.
COVID-19 отступает: в странах СНГ снижается количество заражений
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться