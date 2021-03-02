Так больше нельзя: в Кишиневе родители выходят на протест – подробности

Многие родители недовольны возвращением к онлайн-образованию. Они готовы протестовать перед зданием парламента с требованием, чтобы дети могли посещать занятия в классах.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Терпение многих родителей кишиневских школьников достигло предела, они хотят выйти на протест. Выразить свое недовольство они намерены перед зданием парламента 5 марта в 13.00. Причиной этого стало решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья перевести учащихся на дистанционное обучение. В ходе протеста родители собираются потребовать открытия школ.

Виктория Руснак – мама четверых детей, трое из которых школьники. По ее словам, уже год дети не могут полноценно учиться и несколько отстают от школьной программы из-за онлайн-уроков. Женщину возмущает и то, что родителям приходится брать детей на работу, потому что их не с кем оставить дома.

"В предыдущие годы Александра была одной из самых сильных среди своих одноклассников по математике. Сейчас она не понимает многие темы и не может продвигаться дальше по программе. Все из-за того, что многие темы она должна изучать самостоятельно, хотя при этом возникает большое количество неясностей. Могу сделать вывод, исходя из опыта моих школьников: наши дети потеряли год обучения", – отметила Руснак.

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Свыше семи тысяч родителей подписали онлайн-петицию, в которой выразили недовольство решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья о переводе учащихся на дистанционку, и попросили срочно отменить это постановление. По мнению подписантов, власти не предприняли необходимых шагов для обеспечения условий качественного онлайн-образования.

Родители также возмущены тем, что, хотя школы и закрываются, другие общественные места остаются открытыми.

"Пока вы закрываете школы, которые имеют жизненно важное значение для обеспечения эффективного и качественного образовательного процесса, церкви, заведения общественного питания, бары и рынки остаются открытыми, а общественный транспорт переполнен людьми старше 60 лет, то есть теми, кто больше всего подвержен риску во время пандемии COVID-19", – отметили авторы текста.

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Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила особый режим работы на республиканском уровне. Среди новых мер – запрет на проведение концертов и других представлений с участием зрителей, переход школьников и студентов на онлайн-обучение, по возможности дистанционная работа сотрудников государственного и частного сектора, а также обязательное предъявление отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну.

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