Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1400 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава во вторник.

Выявлено 9 эпизодов "импорта" инфекции – три из Румынии, два из Украины и по одному из Великобритании, Ирландии, России и Германии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 187 403.

За минувшие 24 часа проведено 4045 тестов, при этом повторно – 357.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 74 медработника: 26 врачей, 32 медсестер и 16 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 326 пациентов (в том числе 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

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По данным Минздрава, за сутки выздоровели 609 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 167 442.

За 24 часа зафиксировано еще 27 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4002.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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