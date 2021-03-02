Врачи двух больниц в Молдове отказались вакцинироваться AstraZeneca

Молдавский депутат от фракции Партии социалистов Республики Молдова опубликовал заявления администраций двух районных больниц о том, что персонал медучреждений отказывается от прививок вакциной AstraZeneca.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Персонал двух районных больниц в Молдове отказывается делать прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Об этом сообщил депутат-социалист Владимир Односталко в своем Telegram-канале во вторник.

"Интересная ситуация получается. Все медики в двуx районных больницах отказались вакцинироваться AstraZeneca", – написал депутат в своем Telegram-канале.

Свой пост он подкрепил заявлениями от администраций публичных медико-санитарных учреждений Чадыр-Лунги и Комрата.

© Photo : Telegram / Vladimir Odnostalko Заявление от администрации публичного медико-санитарного учреждения Районная больница Чадыр-Лунги

В заявлении от администрации районной больницы Комрата, адресованном исполняющему обязанности директора Национального агентства общественного здоровья Кишинева Василию Гуштюку, указана просьба не направлять в это медучреждение вакцину AstraZeneca.

"При наличии желающих вакцинироваться это вакциной учреждение направит в ваш адрес заявку с указанием количества требуемых доз", – сказано в заявлении.

© Photo : Telegram / Vladimir Odnostalko Заявление от администрации публичного медико-санитарного учреждения Районная больница Комрата

Вакциная от COVID-19 в Молдове

В Молдове 2 марта официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком, которому сделали прививку от COVID-19 в стране, стал сотрудник Республиканской клинической больницы, заведующий отделением интенсивной терапии Александр Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

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На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства, работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Первые 20 с лишним тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

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По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Что думают об AstraZeneca в Германии

Ранее некоторые немецкие СМИ опубликовали исследование, согласно которому в Германии многие медработники не спешат прививаться препаратом AstraZeneca из-за низких рейтингов. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, опираясь на официальные данные, подсчитала, что по состоянию на 14 февраля в ФРГ использовали 85% доз вакцины BioNTech/Pfizer, полученных в рамках коллективных закупок Евросоюза, показатель по вакцине Moderna – 63%, а по AstraZeneca – 19%.

Причины этому, как указано в статье DW, могут быть разными. Например, тот факт, что данных клинических исследований для применения AstraZeneca у людей более старшего возраста пока не хватает. Из-за недостаточного количества подобной информация Швейцария 3 февраля отложила регистрацию оксфордской вакцины. Кроме того, как уточняет издание, было и сообщение из Южной Африки, что этот препарат не очень хорошо защищает от местной мутации коронавируса, которая уже добралась и до Европы.

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