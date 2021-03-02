Сколько человек в Молдове уже вакцинированы от COVID-19

В республике официально стартовала кампания иммунизации населения от коронавируса. Первым человеком в стране, которому сделали прививку, стал сотрудник Республиканской клинической больницы.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. В первый день Национальной программы иммунизации вакцину получил 751 человек. Такое заявление сделал во вторник на пресс-конференции эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Алексей Чебан.

Все эти люди – медперсонал из отделений интенсивной терапии COVID-19.

"Данные о числе вакцинированных будут ежедневно публиковаться в электронном реестре", – уточнил Чебан.

По его словам, все дозы препарата уже распределены по центрам вакцинации страны.

Эпидемиолог уточнил, что процесс вакцинации AstraZeneca проходит в два этапа, то есть с введением двух доз. Рекомендуемый интервал между приемами составляет восемь недель, но допускается от 4 до 12 недель.

Чебан добавил, что люди, переболевшие новым типом коронавируса, также могут прививаться.

"Нет необходимости проходить тест на антитела", – подчеркнул эпидемиолог. Он также уточнил, что после сегодняшней вакцинации не было ни одного случая проявления побочной реакции.

Если такие эпизоды появятся, продолжил источник, то их тщательно расследуют члены специальной комиссии. Они будут выяснять причину появления этих побочных эффектов.

В Молдове 2 марта официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком в стране, которому сделали прививку от COVID-19, стал сотрудник Республиканской клинической больницы. Речь идет о заведующем отделения интенсивной терапии РКБ Александре Ботизату.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям 26 февраля авторизировало российскую вакцину "Спутник V" в Молдове.

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