В Кишиневе почтили погибших в вооруженном конфликте на Днестре

В молдавской столице прошла церемония в память о павших в вооруженном конфликте на Днестре. В мероприятии приняли участие президент Молдовы Майя Санду, спикер парламента Зинаида Гречаная и исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Руководство Молдовы почтило память погибших в вооруженном конфликте на Днестре.

Президент республики Майя Санду заявила на официальной церемонии, что долг каждого – построить справедливое и благополучное общество.

По мнению главы государства, только создав здоровое общество, обеспечив соблюдение закона и правосудия, можно остановить отъезд соотечественников из страны.

© Photo : Facebook / Maia Sandu Президент Молдовы Майя Санду на церемонии в память погибших в вооруженном конфликте на Днестре

Извлечь уроки из истории и не повторять ошибки

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная отметила, что "вооруженный конфликт за сохранение независимости и территориальной целостности Республики Молдова был, вероятно, самым болезненным эпизодом в современной истории нашей страны".

Как считает председатель законодательного органа, "в такой маленькой стране было бы верхом безответственности не суметь сохранить гармонию и мир, тем более что они были завоеваны такой высокой ценой".

"Парламент играет важную роль в проведении политики примирения и согласия, поскольку он представляет волю всех избирателей, разделяющих разные взгляды. Плюрализм, законность и уважение друг к другу – естественные вещи в демократическом государстве, такие простые и такие эффективные. И самым действенным предупреждением для нас всегда будет напоминание о печальных событиях марта 1992 года", – отметила Гречаная.

Важно помнить

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой отметил, что сохранение памяти о прошлом для будущих поколений и защита выживших – священный долг Республики Молдова.

Он напомнил, что ежегодно при поддержке правительства 2 марта организуется ряд мероприятий, направленных на увековечение памяти погибших в вооруженном конфликте на Днестре.

"В течение 2020 года правительством Молдовы был разработан ряд мер социальной защиты – предоставление бесплатного медицинского страхования нетрудоустроенным ветеранам, а также права на санаторное лечение, повышение ежемесячных государственных пособий", – уточнил Чокой.

Роль миротворцев на Днестре

В мероприятиях, посвященных Дню памяти погибших в вооруженном конфликте на Днестре, принял участие пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, события 1992 года, связанные с приднестровским конфликтом, стали самой мрачной и печальной страницей в новейшей истории Молдовы.

Как считает Додон, "все жители страны, независимо от политических убеждений, должны извлечь уроки из тех трагических событий и приложить усилия для преодоления их последствий, чтобы сохранить для потомков мирную, стабильную и процветающую страну".

"Мы признательны миротворческим силам, которые оберегают мир и покой на берегах Днестра уже почти 30 лет. Вместе с тем хочу напомнить, что в последнее время мы слышим опасные заявления от молдавских политиков, в том числе из аппарата нового президента", – отметил политик.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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