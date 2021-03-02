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Вакцина AstraZeneca

Как распределили вакцину анти-COVID по районам Молдовы: уточнение Минздрава

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (27)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210302/33840326/kak-raspredelili-vaktsinu-po-rayonam-moldovy-utochnenie-minzdrava.html

Самые крупные партии препарата направили в Кишинев, Приднестровье, Бельцы и Сороки. Эти дозы предназначены в первую очередь для медперсонала.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Первая партия вакцины AstraZeneca полностью распределена в Центры вакцинации против COVID-19.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Как себя чувствуют люди, первыми в Молдове получившие прививки от COVID-19

В Министерстве зравоохранения Молдовы представили карту, отражающую сколько доз направили в каждый район страны. 

Так, по данным ведомства, из всех 21600 доз Кишинев получил 5240, в Приднестровье направлены 1810.

Далее по количеству полученных вакцин идут Бельцы – 610, Сороки – 220, Единцы – 190, Чимишлия – 180, Оргеев – 150, Кагул – 130, Комрат – 120. Подробнее можно посмотреть на размещенном ниже изображении с аккаунта Минздрава. 

На первом этапе иммунизации планируется обеспечить защитой медперсонал, работающий непосредственно в отделениях, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Как рассказали ранее представители Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), в Молдове к вечеру первого дня Национальной программы иммунизации населения прошли вакцинацию порядка 800 человек.

Далее Минздрав планирует ежедневно публиковать сводки о числе людей, сделавших прививку. 

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Первых привили. Чем станут вакцинировать остальных?

В Молдове 2 марта официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком в стране, которому сделали прививку от COVID-19, стал сотрудник Республиканской клинической больницы. Речь идет о заведующем отделения интенсивной терапии РКБ Александре Ботизату. Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Также Агентство по лекарствам и медицинским изделиям 26 февраля авторизировало российскую вакцину "Спутник V" в Молдове.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (27)

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