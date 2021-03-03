Буллинг в школах Молдовы: проблема рассмотрена на парламентской платформе

Законодатели вместе со специалистами рассмотрели явление травли среди подростков и разработали ряд рекомендаций для борьбы с ним.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Проблему буллинга в молдавских школах обсуждали на расширенном заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи спорту и массмедиа.

Не новая проблема

В начале форума председатель комиссии Адриан Лебединский отметил, что этот феномен молдавские власти отслеживают еще с 2019 года.

По его словам, важно выявить причины травли в учебных заведениях и найти пути ее искоренения.

Замдиректора ЮНИСЕФ в Молдове Илья Талев, подчеркнул, что последствия этого явления могут быть устранены только совместными усилиями государства и общества.

"Негативное воздействие насилия в отношении детей – глубокое и длительное, оно затрагивает не только ребенка-жертву, но и всю семью, и обществе в целом", – отметил Талев.

Исследования показывают, продолжил он, что в числе последствий – прогулы занятий, проблемы с психикой, депрессии, тревога, чувство одиночества, плохая успеваемость.

"Насилие подрывает все инвестиции в образование и увеличивает экономические затраты на здоровье и благополучие детей, снижая потенциал роста и процветания. Для решения проблемы требуются межотраслевые механизмы, потому что мы все вместе можем многое потерять, если не решим проблему эффективно и безотлагательно", – добавил представитель ЮНИСЕФ.

Возможные пути решения

Вице-председатель комиссии Владимир Односталко полагает, что в стране в целом участились случаи насилия и нужно разработать механизм борьбы с этим явлением: помочь могут депутаты парламента разработкой различных законопроектов.

Советник председателя парламента Виорика Думбрэвяну, в свою очередь, предложила классифицировать формы буллинга в школах, это поможет найти подход как к жертвам насилия, так и к самим агрессорам и оказать им всем помощь.

Во время обсуждения проблемы было представлено исследование "Буллинг среди подростков в Молдове". Его подготовило Министерство образования, культуры и исследований вместе с ЮНИСЕФ и Центром расследований и консультаций Sociopolis.

Исследования и действия

Оно показало, что 86,8 % учеников 6-12-х классов сталкивались с травлей. Из них 70,8% – жертвы, 41,1% – агрессоры и 75,6% – свидетели. В опросе приняли участие 2337 школьников из разных учебных заведений.

Из всех 36 образовательных учреждений, охваченных исследованием, в 13 не фиксировали случаев буллинга, в 23 – сталкивались с этим явлением. Опрос проводили за период сентябрь 2018-го – сентябрь 2019 года.

Специалисты выдвинули рекомендации для улучшения школьной среды и борьбы с травлей среди подростков в Молдове. Они основаны на нескольких направлениях: политика по защите ребенка и продвижение стратегии борьбы с буллингом на национальном уровне, обеспечение защищенной школьной среды, работа на уровне общества и семьи, информирование о травле, доступ детей к программам по предотвращению буллинга и механизмы подачи жалоб.

Ранее также был запущен проект ЮНИСЕФ "Общие усилия по борьбе с буллингом в Молдове".

Он будет направлен на укрепление навыков местных специалистов по выявлению и вмешательству в случаях насилия и запугивания среди детей, в том числе издевательства в Сети, на повышение осведомленности общественности о феномене травли.

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