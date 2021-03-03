Как себя чувствует первый привившийся в Молдове от COVID-19 врач

В эксклюзивном комментарии радиостудии Sputnik Молдова первый вакцинированный от COVID-19 в стране врач Александр Ботизату рассказал, как изменилось его состояние спустя практически сутки после прививки.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Заведующий отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александр Ботизату, который первым в Молдове вакцинировался от COVID-19, рассказал в эксклюзивном комментарии Sputnik, что спустя сутки после прививки чувствует себя хорошо.

"Прошло примерно 24 часа. Вчера я почувствовал себя Гагариным, оказавшись среди первых, кто открывал космос вакцинации. Чувствую себя хорошо. Есть некоторые локальные признаки, некоторые признаки очень легкой слабости, которые я и ждал", – отметил Ботизату.

По его словам, многие его коллеги из медучреждения сделали 2 марта прививку, и у большей части из них была некоторая слабость, небольшая боль в руке, в области введения препарата.

"Но в целом состояние на 10 баллов. Оптимизм перекрывает все. Все гордятся тем, что вакцинированы. Это вселяет дух оптимизма, надежды и веры", – подчеркнул собеседник.

Как пояснил Ботизату, использовалась вакцина AstraZeneca. Этот препарат был передан Молдове из Румынии. "Вакцина произведена Южной Кореей. Видел, что коллеги из Украины вакцинируются также AstraZeneca, но производитель - Индия. Но не думаю, что это имеет значение", – добавил медик.

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Он уточнил, что за сутки в РКБ вакцинировались порядка 140 человек. "Речь идет о врачах, медсестрах и санитарках, которые работают в отделении интенсивной терапии и в департаменте COVID, а также медики не из интенсивной терапии, которые задействованы в лечении пациентов с COVID-19. Очень много желающих вакцинироваться", – отметил завотделением интенсивной терапии РКБ.

Он обратил внимание на то, что последние данные показывают, что вакцина защищает до восьми месяцев – в течение этого периода сохраняются антитела. "Надеемся, что защита будет сохраняться до года. Мы оптимистично настроены", – сказал Ботизату.

По его словам, пока сложно говорить, защищает ли эта вакцина от разных штаммов коронавируса.

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Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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