Коррупция при оформлении румынских документов: что заявили в НАЦ

В Национальном антикоррупционном центре рассказали подробности коррупционной схемы, посредством которой нескольким гражданам Молдовы якобы помогли получить различные услуги для восстановления румынского гражданства за дополнительную плату.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Предприниматели, физические и публичные лица, нотариусы, а также другие посредники из Молдовы и Румынии подозреваются в причастности к коррупционной схеме, посредством которой нескольким гражданам республики якобы помогли получить различные услуги для восстановления румынского гражданства за дополнительную плату. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

В ведомстве уточнили, что, в частности, оказывались следующие услуги: ускорение выдачи удостоверений личности и документов гражданского состояния, свидетельств о рождении, доверенностей от имени третьих лиц и прочее. Заявленные суммы за документы варьировались от 50 до 5000 евро.

"По данным следствия, подозреваемые якобы использовали различные платформы для совершения предполагаемых незаконных действий. Речь идет о сайтах programare.md, interdoc.info или documente.md, это платформы, специализирующиеся на упрощении процедур заполнения документов и записи в различные государственные учреждения", – отметили в НАЦ.

По информации ведомства, используя эти веб-страницы, участники схемы могли в соучастии с другими лицами, связанными с этими платформами, предпринимать действия по манипулированию информацией.

"Все эти действия принесли участникам схемы незаконный доход, учитывая, что все услуги предоставлялись за дополнительную плату", – уточнили в антикоррупционном центре.

Во вторник офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры провели обыски по месту жительства и в кабинетах граждан, которые фигурируют в этой схеме, а троих из них доставили в НАЦ и задержали на 72 часа.

"Речь идет о лицах, которые управляют несколькими компаниями в Молдове, специализирующимися на выдаче разного рода документов. В отношении этих трех граждан открыто несколько уголовных дел по факту извлечения выгоды из влияния и пассивной коррупции. Местное законодательство предусматривает за подобное до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается", – уточнили в НАЦ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova