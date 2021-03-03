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Отопление

Более 20 тысяч кишиневцев получили компенсации за отопление

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (203)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210303/33843072/bolee-20-tysyach-kishinevcev-poluchili-kompensacii-za-otoplenie.html

Столичная администрация отчиталась: подсчитано, сколько заявок, поданных кишиневцами в местные органы власти, было обработано.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Муниципальные структуры Кишинева рассмотрели около 26,5 тысячи заявлений граждан на предоставление им компенсаций за оплату коммунальных услуг по теплоснабжению зимой 2020/2021 годов.

Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Отопление.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Компенсация за отопление в Кишиневе: в примэрии сделали уточнение

По его словам, из общего числа заявок были одобрены 23 047, а 3379 отклонены. Кроме того, еще 382 заявки составлены неправильно или содержат неполную информацию, а это значит, что заявителям придется подавать их вновь.

Больше всего заявлений на получение компенсации было зарегистрировано в секторе Ботаника - 7925. На втором месте сектор Рышкановка — 7208 заявлений. Реже всего обращались в примэрию за получением компенсаций за отопление жители сектора Центр, где подано всего 1475 заявок. В пригородных населенных пунктах было подано 2043 заявления.

В мартовском счете для всех, у кого принята заявка, будет рассчитана компенсация за все месяцы с начала отопительного сезона. Остальные граждане получат компенсацию в следующем месяце, сообщил градоначальник.

Чебан особо подчеркнул, что впервые все документы заполнялись и принимались в электронном формате, без физического присутствия людей. Этого удалось добиться благодаря интеграции баз данных на центральном и местном уровне, сказал он.

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Тема:
События Кишинева (203)

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Теги:
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