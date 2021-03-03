Загранпаспорт в Молдове: это нужно сделать половине населения страны

Проверить статус документов, удостоверяющих личность: только в 2021 году у сотен тысяч граждан республики истечет срок действия загранпаспортов.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. К настоящему моменту примерно у 1,4 миллиона граждан Молдовы просрочены заграничные паспорта и их нужно обновить. Об этом сообщили в Агентстве государственных услуг страны во вторник.

"В этом году истечет срок действия паспортов (загранпаспорта – ред.) более 366 тысяч граждан", – отметили в агентстве.

В ведомстве отметили, что обладают всеми институциональными и операционными возможностями для выдачи документов всем гражданам.

"При этом, учитывая ситуацию с пандемией, а также для того, чтобы избежать скопления людей и очередей в отделениях учреждения, Агентство государственных услуг рекомендует обеспечить своевременное получение паспорта гражданина Республики Молдова", – отметили в структуре.

Проверить действие заграничного паспорта можно, зайдя на официальный сайт Агентство государственных услуг www.asp.gov.md в приложении "Проверить статус документа".

"Граждане Молдовы вправе одновременно иметь два действующих паспорта. Заявление о выдаче документов, удостоверяющих личность, можно подать в любом многофункциональном центре, независимо от прописки или места проживания заявителя", – уточнили в структуре.

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Также Агентство государственных услуг может предоставить гражданам Молдовы документы, удостоверяющие личность, в территориальных подразделениях учреждения, которые работают по графику: с понедельника по субботу с 07.30 до 16.00. Подробную информацию о расписании работы многофункциональных центров можно найти на сайте структуры: www.asp.gov.md/ro/cmf.

Срок оформления документов, удостоверяющих личность, может варьироваться от 30 дней до 24 часов. Для их получения заявители могут обратиться во все многофункциональные центры страны. Оформление срочного паспорта (в тот же день) возможно осуществить в многофункциональных центрах в Кишиневе на улице Пушкина, 47 и улице Александру чел Бун, 56.

Сколько стоит оформить загранпаспорт в Молдове:

за один час – 2980 леев;

в день обращения – 2130 леев;

за 24 часа – 1700 леев;

в течение пяти рабочих дней – 1490 леев;

в течение 15 календарных дней – 1060 леев;

в течение 30 календарных дней – 850 леев.

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