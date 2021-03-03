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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

"Предпочитаем иную вакцину" - почему врачи в Молдове отказываются от прививок

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (30)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210303/33843274/Predpochitaem-inuyu-vaktsinu-pochemu-vrachi-v-moldove-otkazyvayutsya-ot-privivok.html

Врачи из Гагаузии, объявившие об отказе вакцинироваться против COVID-19, прояснили свою позицию, заявив о желании выбора иной вакцины, в том числе из России.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Врачи двух больниц в Молдове отказались вакцинироваться AstraZeneca
КОМРАТ, 3 мар - Sputnik, Максим Топал. Медицинские работники из Гагаузии не отказываются от вакцины против коронавируса как таковой, они лишь выступают за свободный выбор препарата от нескольких производителей.

Как рассказала Sputnik директор районной больницы Чадыр-Лунги Наталья Попазогло, на сегодняшний день вакцинация – "дело добровольное" и никто не вправе заставить граждан страны получать ту или иную прививку.

"Мы не отказались полностью [прививаться]. Мы, как и все люди, имеем право выбирать ту вакцину, которой доверяем и считаем, что она эффективна. Мои коллеги хотят вакцинироваться, потому что понимают, что вакцина нас спасет и освободит от ограничений COVID-19. У нас есть врачи, которые хотят прививаться вакциной Pfizer и "Спутник V". Мы хотим сами выбрать, даже если за вакцину придется заплатить", - сказала Наталья Попазогло.

Она объяснила, что врачи меньше всего желали вынесения этой темы на публичное обсуждение.

"Когда мы писали отказ от вакцины, наша цель была не вынести эту тему на всеобщее обсуждение, а чтобы не тратили на нас вакцину, чтобы она попала в первую очередь желающим получить именно ее", - добавила директор больницы.

Такого же мнения придерживается директор районной больницы Комрата Нина Райлян. Она подчеркнула, что "заявление врачей было сделано на эмоциях" и пока еще "не решили точно, кто будет вакцинироваться, а кто нет".

В Молдове началась вакцинация от COVID-19
© Sputnik / Evghenii Panasenco / Privesc Eu / @maiasandumd
В Молдове началась вакцинация от COVID-19 – что надо знать о прививках

"Я соберу все документы и те, кто захочет, смогут вакцинироваться", - сказала Нина Райлян.

Письма руководителей больниц, попавшие в прессу, носят "технический характер" и не свидетельствуют об "отказе" врачей от прививок, говорит, в свою очередь, начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светлана Дулева.

"Они лишь ставят в известность, что работники первой линии в настоящее время воздерживаются от вакцины, которая на данный момент поступила на рынок Молдовы. И, по мере необходимости, если появятся желающие, будет запрошено необходимое для вакцинации количество доз. Мы должны вакцинироваться, но медработники, как и все население, имеют право выбора, когда и какой вакциной вакцинироваться", - сказала Светлана Дулева.

Фото процесса вакцинации от COVID-19 в Молдове: самые яркие снимки дня>>>

В настоящее время во все районные больницы Гагаузии, где действуют реанимационные отделения и ковид-центры, вакцина AstraZeneca доставлена и "любой желающий медработник, в том числе и изменивший свое мнение о вакцинации, вправе получить прививку", – заверили в управлении здравоохранения и социальной защиты Гагаузии.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (30)

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