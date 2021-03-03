В Молдове продлеваются весенние каникулы для школьников – подробности

Весенние школьные каникулы в Молдове продлеваются, однако учащимся придется отработать этот дополнительный отдых.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В Минобразования Молдовы сообщили о продлении весенних каникул для начальных, гимназических и лицейских классов до 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"Для предотвращения распространения COVID-19 и обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников системы образования по итогам консультаций с местными публичными властями, специализированными органами в области образования, Национальным советом учащихся, а также по просьбе родителей Министерство образования, культуры и исследований решило продлить весенние каникулы для начальных, гимназических и лицейских классов (5-8 марта) на семь дней – до 15 марта", – отметили в структуре.

Как подчеркнули в министерстве, отработка занятий будет осуществляться при физическом присутствии учащихся по индивидуальному графику, устанавливаемому администрацией каждого учебного заведения.

При этом Минобразования предупреждает руководителей государственных и частных образовательных учреждений о введении во время весенних каникул (5-15 марта) гибкого или особого режима деятельности с привлечением строго необходимого персонала, работа которого требует обязательного присутствия на рабочем месте. Сотрудники, деятельность которых не требует обязательного присутствия в образовательном учреждении, будут трудиться дистанционно.

"Министерство образования, культуры и исследований рекомендует классным руководителям вместе с семьями учащихся контролировать местонахождение детей во время весенних каникул", – добавили в структуре.

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Однако многие родители кишиневских школьников ранее выразили недовольство в связи с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья перевести учащихся на дистанционное обучение. Более того, 5 марта в 13.00 родители намерены выйти на протест перед зданием парламента и потребовать открытия школ.

Несколько тысяч родителей подписали онлайн-петицию, в которой выразили недовольство решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья о переводе учащихся на дистанционку и попросили срочно отменить это постановление. По мнению подписантов, власти не предприняли необходимых шагов для обеспечения условий качественного онлайн-образования.

Родители также возмущены тем, что, хотя школы и закрываются, другие общественные места остаются открытыми.

"Пока вы закрываете школы, которые имеют жизненно важное значение для обеспечения эффективного и качественного образовательного процесса, церкви, заведения общественного питания, бары и рынки остаются открытыми, а общественный транспорт переполнен людьми старше 60 лет, то есть теми, кто больше всего подвержен риску во время пандемии COVID-19", – отметили авторы текста.

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Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья установила особый режим работы на республиканском уровне. Среди новых мер – запрет на проведение концертов и других представлений с участием зрителей, переход школьников и студентов на онлайн-обучение, по возможности дистанционная работа сотрудников государственного и частного сектора, а также обязательное предъявление отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну.

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