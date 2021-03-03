Скандал с депутатом Сырбу обрастает новыми подробностями

Народного избранника не пустили на заседание Высшего совета безопасности при президенте, а он решил жаловаться в Генпрокуратуру и потребовал начать уголовное преследование в отношении офицеров Службы государственной охраны.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат от платформы Pentru Moldova Сергей Сырбу подал жалобу в Генеральную прокуратуру на сотрудников Службы государственной охраны.

Это произошло после того, как 26 февраля законодателя не допустили на заседание Высшего совета безопасности, которое состоялось в здании администрации президента.

По мнению Сырбу, сотрудники Службы государственной охраны нарушили Уголовный кодекс.

"Подал жалобу в Генеральную прокуратуру, в которой прошу начать уголовное преследование в отношении офицеров Службы государственной охраны, которые преградили мне доступ на заседании Высшего совета безопасности в администрацию президента", – отметил Сырбу. © Sputnik / Miroslav Rotari Депутат Сырбу рассказал, что произошло в администрации президента

Президент Молдовы Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности рассказала, почему Сергея Сырбу не пустили на эту встречу. По ее словам, депутата не пригласили из-за подозрений в его связях с лицами, имевшими отношение к сомнительной сделке по концессии аэропорта.

"Мы обсуждали концессию аэропорта. В ситуации, когда господин Сырбу принадлежит парламентской группе, члены которой вовлечены в вопросы, которые мы обсуждали на этой встрече, и вовлечены напрямую, то это означает не что иное, как конфликт интересов... Исходя из этого, я посчитала и до сих пор считаю, что господин Сырбу не мог присутствовать в рамках этих дискуссий, и его проинформировали об этом", – сказала Санду.

В пятницу, 26 февраля, члены Высшего совета безопасности собрались на заседание, в рамках которого обсудили несколько вопросов, в том числе концессию Международного аэропорта Кишинева.

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