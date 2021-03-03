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Aeroportul international chisinau

"Голая" акция протеста прошла в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210303/33845008/golaya-akciya-protesta-proshla-v-aeroportu-kishineva.html

Лавры скандально известного движения Femen не дают покоя и кишиневским общественным активистам — первая акция такого рода состоялась перед зданием Пограничной полиции.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Необычная акция протеста состоялась в аэропорту Кишинева перед офисом Пограничной полиции — девушка разделась до нижнего белья на глазах у пограничников, несмотря на холодную погоду.

Организаторы протеста, от лица которых выступила одна из общественных организаций, заявили, что таким образом они хотят привлечь внимание к "регулярным преследованиям и запугиваниям" со стороны правоохранительных органов по отношению к транспортным компаниям.

По их словам, ряд сотрудников Пограничной полиции оказывает давление на экономического агента, занимающегося чартерными авиаперевозками. В свою очередь представители Пограничной полиции заявили, что по жалобам, которые были поданы со стороны компании в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, проводится проверка.

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Теги:
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