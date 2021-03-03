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Вакцина

Когда в Молдову доставят еще 14 400 доз вакцины от COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (33)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210303/33845838/kogda-v-moldovu-dostavyat-esche-14-400-doz-vaktsiny-ot-covid-19.html

Ранее сообщалось о том, что партия вакцины от платформы COVAX должна была прибыть в республику с 28 февраля по 3 марта.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Еще 14 400 доз вакцины от COVID-19, как ожидается, поступят в Молдову 4 марта. Информацию об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе Минздрава.

"Вакцину доставят завтра", – отметили в Минздраве.

Речь идет о вакцине, которую передадут республике через платформу COVAX.

Ранее Минздрав сообщал, что через COVAX в период с 28 февраля по 3 марта в страну поступит 14 400 доз вакцины AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первому прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Как распределили вакцину анти-COVID по районам Молдовы: уточнение Минздрава

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (33)

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