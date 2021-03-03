"Демарш врачей" или "право выбора вакцины": Стурза и Влах во мнениях разошлись

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза раскритиковал врачей из Гагаузии, отказавшихся от вакцины AstraZeneca. В защиту медиков выступила башкан Ирина Влах, напомнившая ему о "демократии и праве на выбор".

КОМРАТ, 3 мар – Sputnik, Максим Топал. Ирина Влах считает, что экс-премьер Молдовы, живущий в демократическом государстве, "не смог усвоить, что значит демократия", и позволил себе "невыдержанные и агрессивные" заявления в адрес врачей из Гагаузии.

"Демократия означает прежде всего безусловное уважение права человека на свободное суждение и права на выбор. Никто не может подвергать обструкции медиков Гагаузии за то, что они высказали собственное мнение и сделали иной выбор", – подчеркнула Ирина Влах.

Она призвала политиков в отстаивании собственного мнения применять исключительно метод убеждения.

"Очень жаль, что вы не заметили, как во всем мире, включая и его самую развитую часть (в том числе и Европейский союз), есть много людей, которые отказались от вакцинации. И никто их не подвергает обструкции! Власти пытаются их переубедить", – сказала Ирина Влах.

Незадолго до этого Стурза назвал "демарш врачей" из автономии "выведением за рамки цивилизованного мира".

"Откажитесь тогда от всего, что идет от Запада: лекарств, одежды, питания, машин. Откажитесь от всего, что идет из Румынии: инвестиций в детские садики, школы, инфраструктуру. Откажитесь от образования и вашего отдыха за рубежом", – сказал Стурза.

При этом политик уверен, что произведенная в России вакцина от коронавируса "Спутник V" является "достойным препаратом".

"С нетерпением жду его регистрации ВОЗ и национальными органами. Готов первый вакцинироваться! Но также уверен, что использовать предоставление вакцины как политическое оружие (как, впрочем, и газ, право на экспорт и миграцию), бесчеловечно, вне независимости от кого это исходит", – заключил Ион Стурза.

Оба заявления политиков прозвучали на фоне вчерашнего отказа руководства районных больниц Комрата и Чадыр-Лунги от вакцинирования имеющимся препаратом AstraZeneca.

По словам менеджеров медучреждений Нины Райлян и Натальи Попазогло, гагаузские медики выступают не против вакцины как таковой, а надеются на вакцинацию другими, более качественными препаратами, среди которых Pfizer и "Спутник V".

Тем не менее в регион доставлены более 200 доз вакцины AstraZeneca. По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии, "любой желающий медработник, в том числе и изменивший свое мнение о вакцинации, вправе получить прививку".

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