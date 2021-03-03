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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса.

"Демарш врачей" или "право выбора вакцины": Стурза и Влах во мнениях разошлись

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (34)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210303/33846135/demarsh-vrachey-ili-pravo-vybora-mneniya-vlakh-i-sturzy-o-vaktsinakh-razoshlis.html

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза раскритиковал врачей из Гагаузии, отказавшихся от вакцины AstraZeneca. В защиту медиков выступила башкан Ирина Влах, напомнившая ему о "демократии и праве на выбор".

КОМРАТ, 3 мар – Sputnik, Максим Топал. Ирина Влах считает, что экс-премьер Молдовы, живущий в демократическом государстве, "не смог усвоить, что значит демократия", и позволил себе "невыдержанные и агрессивные" заявления в адрес врачей из Гагаузии.

"Демократия означает прежде всего безусловное уважение права человека на свободное суждение и права на выбор. Никто не может подвергать обструкции медиков Гагаузии за то, что они высказали собственное мнение и сделали иной выбор", – подчеркнула Ирина Влах.

Она призвала политиков в отстаивании собственного мнения применять исключительно метод убеждения.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Очень жаль, что вы не заметили, как во всем мире, включая и его самую развитую часть (в том числе и Европейский союз), есть много людей, которые отказались от вакцинации. И никто их не подвергает обструкции! Власти пытаются их переубедить", – сказала Ирина Влах.

Незадолго до этого Стурза назвал "демарш врачей" из автономии "выведением за рамки цивилизованного мира".

"Откажитесь тогда от всего, что идет от Запада: лекарств, одежды, питания, машин. Откажитесь от всего, что идет из Румынии: инвестиций в детские садики, школы, инфраструктуру. Откажитесь от образования и вашего отдыха за рубежом", – сказал Стурза.

При этом политик уверен, что произведенная в России вакцина от коронавируса "Спутник V" является "достойным препаратом".

"С нетерпением жду его регистрации ВОЗ и национальными органами. Готов первый вакцинироваться! Но также уверен, что использовать предоставление вакцины как политическое оружие (как, впрочем, и газ, право на экспорт и миграцию), бесчеловечно, вне независимости от кого это исходит", – заключил Ион Стурза.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)
© Sputnik / Илья Питалев
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Оба заявления политиков прозвучали на фоне вчерашнего отказа руководства районных больниц Комрата и Чадыр-Лунги от вакцинирования имеющимся препаратом AstraZeneca.

По словам менеджеров медучреждений Нины Райлян и Натальи Попазогло, гагаузские медики выступают не против вакцины как таковой, а надеются на вакцинацию другими, более качественными препаратами, среди которых Pfizer и "Спутник V".

Тем не менее в регион доставлены более 200 доз вакцины AstraZeneca. По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии, "любой желающий медработник, в том числе и изменивший свое мнение о вакцинации, вправе получить прививку".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (34)

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