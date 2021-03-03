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Заседание Парламента. Архивное фото

В парламенте намерены обсудить рост цен на топливо в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210303/33848634/v-parlamente-namereny-obsudit-rost-tsen-na-toplivo-v-moldova.html

Члены постоянного бюро парламента утвердили повестку пленарных заседаний высшего законодательного органа на следующие две недели.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на пленарное заседание в четверг. Оно запланировано на 10.00, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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Депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов и положений, в том числе изменения в Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении, инициативу о группах местного действия, законопроект о ратификации Конвенции Международной организации труда о службе гигиены труда, поправки в закон о жилье, изменения и дополнения в закон об адвокатуре, а также проект постановления об отчете комиссии по делу о "Ландромате".

Запланированы слушания представителей Национального агентства по регулированию в энергетике по проблеме роста цен на нефтепродукты, а также парламентские слушания по ситуации со спортивным комплексом Chișinău Arena.

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