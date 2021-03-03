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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Видео: в Национальной армии началась кампания по иммунизации от COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Первыми вакцину против коронавирусной инфекции получат сотрудники Центрального военного клинического госпиталя.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Кампания по иммунизации в Национальной армии началась в среду с вакцинации медицинских работников Центрального военного клинического госпиталя в Кишиневе, которые задействованы в лечении пациентов, инфицированных COVID-19.

Для проведения вакцинации в распоряжение госпиталя Национальным агентством общественного здоровья были переданы 140 доз вакцины AstraZeneca, которых хватит для прививки 70 сотрудников.

В соответствии с положениями приказа Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на втором этапе кампании иммунизации будут вакцинированы сотрудники структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и государственной безопасности.

Вакцина поступила в рамках помощи со стороны Румынии, которая доставила в Молдову 21 600 доз. Согласно протоколам иммунизации, интервал введения двух прививок вакцины составляет от 4 до 12 недель.

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Теги:
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