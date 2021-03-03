Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1550 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили на пресс-конференции Минздрава в среду.

Выявлено 6 эпизодов "импорта" инфекции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 189 397.

За минувшие 24 часа проведено 4548 тестов, при этом повторно – 348.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 76 медработников: 26 врачей, 36 медсестер и 14 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 322 пациента (в том числе 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

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По данным Минздрава, за сутки выздоровел 701 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 168 143.

За 24 часа зафиксировано еще 24 летальных исхода, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4026.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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